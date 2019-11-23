Сафина: предлагала свои услуги ФТР, но мне никогда не перезванивали

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Динара Сафина посетовала, что после окончания карьеры ей не предложили продолжить работу в Федерации тенниса России (ФТР). Спортсменка заявила, что обращения к президенту ФТР Шамилю Тарпищеву не принесли результата.

«Сейчас складывается впечатление, что никому нет до меня дела. Я пыталась неоднократно поговорить с президентом нашей федерации тенниса, предлагая помощь в подготовке нового поколения теннисистов, но мне никогда не перезванивали.

Складывается впечатление, что они не хотят больше ничем помогать. И возникает вопрос, почему складывается такая ситуация после всего, чего достиг для своей страны? Всё это вызывает неприятные чувства, это больно.

Всё это выглядит так, будто тебе постоянно напоминают, что ты никому не нужен. В такие моменты чувствуешь себя одиноко и понимаешь, что всё теперь должен делать сам», — приводит слова Сафиной Behind the Racquet.