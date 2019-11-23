Мугуруса возобновит сотрудничество с Мартинес в новом сезоне
Бывшая испанская теннисистка чемпионка Уимблдона 1994 года Кончита Мартинес сообщила, что в 2020 году будет сотрудничать с соотечественницей — Гарбинье Мугурусой, занимающей 35-е место в рейтинге WTA.
«Гарбинье и я будем сотрудничать в 2020 году. С энтузиазмом готова идти к новым вызовам. Спасибо всем, кто поддерживает нас! Вперёд!» — написала Мартинес в своём «твиттере».
Мартинес и Мугуруса работали вместе во время Уимблдона в 2017 году. Тогда Гарбинье выиграла турнир «Большого шлема». Мугуруса и Мартинес прекратили сотрудничество в 2018 году.
Ранее Мартинес сообщила, что прекращает совместную работу с чешкой Каролиной Плишковой. Сотрудничество испанки и чешской теннисистки продолжалось 11 месяцев.
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