Федерер: говорю одно и то же: получаю удовольствие от тенниса и не хочу уходить

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, комментируя планы на будущее, вновь признался, что пока не планирует завершать карьеру.
«Мне постоянно задают этот вопрос, спрашивают каждый год, когда я завершу карьеру. Но я говорю одно и то же. Я получаю удовольствие от игры в теннис, поэтому нет смысла уходить. Я отношусь к теннису с умом, занимаюсь своим здоровьем, у меня хорошая команда, которая мотивирует. Меня поддерживает семья, мотивирует, чтобы я продолжал.
Что важнее, выигрывать или наслаждаться теннисом? Важно побеждать, а затем наслаждаться победами. Успешное выступление решает множество проблем. Конечно, для любого спортсмена результат очень важен. Вряд ли я бы мог сказать, что наслаждаюсь игрой, если бы никогда не выигрывал», — цитирует Федерера Tennis World USA.
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