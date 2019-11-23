Маррей: травма бедра стала настоящей проверкой для моего брака

Британский теннисист Энди Маррей, пропустивший около года из-за травмы бедра, рассказал, как повлиял на него этот сложный период. Маррей признал, что из-за травмы у него возникли напряжённые отношения с супругой.

«Конечно, я был очень расстроен, это очевидно. Этот период в жизни был тяжёлым. И речь идёт не столько о самой травме. Каждый день я думал о травме, мои мысли были об этом, когда я гулял, спал.

Иногда я просыпался по ночам. Это было очень неприятно. Вся эта ситуация стала настоящей проверкой для моего брака. Я был постоянно опустошён. Супруга очень помогла мне, хоть я и был эгоистичен. Наверное, я тогда не думал, как всё это влияет на окружающих», — приводит слова Маррея Tennis World USA.