Маррей предложил британским фанатам бесплатные билеты на матчи Кубка Дэвиса
Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей объявил, что английские болельщики смогут получить бесплатные билеты на матчи полуфинала Кубка Дэвиса со сборной Испании. Маррей в социальных сетях предложил, чтобы все желающие связались с ним.
Вскоре Ассоциация лаун-тенниса (LTA) подтвердила, что билеты действительно поступили в распоряжение организации. Так, болельщикам было предложено около 900 билетов, сообщает BBC.
В полуфинале Кубка Дэвиса сборной Великобритании предстоит решить сложную задачу. Сборная Испании является хозяйкой турнира, а за испанцев выступает первая ракетка мира Рафаэль Надаль.
Победитель полуфинала в финале сыграет со сборной Канады, которая обыграла сборную России со счётом 2-1.
Испания Надаля вышла в 1/2 Кубка Дэвиса, где сыграет с Великобританией Маррея
- 23 ноября 2019
-
20:36
-
20:26
-
19:50
-
19:22
-
18:43
-
18:34
-
18:15
-
17:51
-
17:38
-
17:16
-
16:36
-
15:14
-
14:44
-
14:20
-
11:49
-
11:29
-
11:02
-
10:16
-
09:34
-
09:18
-
05:00
-
03:14
-
00:58
-
00:30
-
00:05
- 22 ноября 2019
-
23:57
-
22:42
-
22:39
-
21:35
-
21:25
-
21:18
-
20:40
-
20:26
-
20:25
-
19:34
Партнерский контент