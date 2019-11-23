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Маррей предложил британским фанатам бесплатные билеты на матчи Кубка Дэвиса

Маррей предложил британским фанатам бесплатные билеты на матчи Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей объявил, что английские болельщики смогут получить бесплатные билеты на матчи полуфинала Кубка Дэвиса со сборной Испании. Маррей в социальных сетях предложил, чтобы все желающие связались с ним.

Вскоре Ассоциация лаун-тенниса (LTA) подтвердила, что билеты действительно поступили в распоряжение организации. Так, болельщикам было предложено около 900 билетов, сообщает BBC.

В полуфинале Кубка Дэвиса сборной Великобритании предстоит решить сложную задачу. Сборная Испании является хозяйкой турнира, а за испанцев выступает первая ракетка мира Рафаэль Надаль.

Победитель полуфинала в финале сыграет со сборной Канады, которая обыграла сборную России со счётом 2-1.

Испания Надаля вышла в 1/2 Кубка Дэвиса, где сыграет с Великобританией Маррея
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