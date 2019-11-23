Павлюченкова отреагировала на поражение россиян в полуфинале Кубка Дэвиса
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями от полуфинала Кубка Дэвиса, в котором сборная России уступила сборной Канады со счётом 1-2. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв в заключительном, парном матче уступили канадцам Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу на тай-брейке (4:6, 6:4, 6:7).
«Горжусь этими ребятами! Удивительное старание и бойцовский характер на протяжении всей недели. Нереальные эмоции. Просто бойцы», — написала Павлюченкова в своём «твиттере», опубликовав фото Рублёва и Хачанова.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Павлюченковой.
Сборная Канады впервые в своей истории пробилась в финал Кубка Дэвиса. В финале канадцы сыграют с победителями матча Испания — Великобритания.
Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
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