Янчук: Канада заслуженно вышла в финал Кубка Дэвиса

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение российской сборной в полуфинале Кубка Дэвиса от сборной Канады. В парном матче россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв уступили канадцам Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу на тай-брейке (4:6, 6:4, 6:7).
«У меня слёзы на глазах, ну что тут ещё сказать. Мы так близки были к успеху. И Рублёв, и Хачанов достойны самой высокой похвалы. Результат Кубка Дэвиса — на плечах этих двух молодых ребят от начала до конца.
Сыграть на таком уровне, когда остаётся один шаг до финала, конечно, это чудо. Ребята — молодцы, здорово играли. Открывается хорошая дорога, если говорить о полном составе с Медведевым. Даниил придёт в себя, будет в хорошей форме. В перспективе эта сборная выглядит ровно и мощно.
Чего не хватило для победы? Тай-брейк — это элемент везения. Сыграй пару мячей по-другому, попади мяч не в сетку, а чуть выше, мог быть другой результат. Это игра, где очень много шансов. К сожалению, совсем немного мы уступили. Могло сложиться удачнее.
У Канады ещё не раскрыт весь потенциал. Помимо Шаповалова у них есть молодёжь. Отмечу ещё Феликса Оже-Альяссима — он играет на приличном уровне. Есть ещё Раонич, который не смог сыграть на этом турнире. Канада заслуженно вышла в финал», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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