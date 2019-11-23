Шаповалов: никто из нас не ожидал, что мы дойдём до финала Кубка Дэвиса

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Дэвиса. В полуфинале Шаповалов и Вашек Поспишил нанесли поражение россиянам Андрею Рублёву и Карену Хачанову. Судьба путёвки в финал решилась в парном матче, который канадцы выиграли на тай-брейке.

«Я не думаю, что кто-нибудь из нас ожидал такого результата. Никто не ждал, что мы пройдём так далеко. Мы знали, что у нас отличная команда, но для такого результата нужна удача, нужно играть на невероятном уровне.

Я думаю, что мы сделали именно это. Я просто безумно рад, что мы добрались до финала. Я всегда мечтал о выходе в финал Кубка Дэвиса», — приводит слова Шаповалова Reuters.

В финале канадцы сыграют с победителем матча Испания — Великобритания.