Рублёв поделился эмоциями от поражения в полуфинале Кубка Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублёв отреагировал на поражение сборной России в полуфинале Кубка Дэвиса. Россияне уступили канадцам со счётом 1-2. В парной встрече Карен Хачанов и Рублёв проиграли канадцам Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу на тай-брейке (4:6, 6:4, 6:7).

«Всё, что я хочу сказать, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ», — написал Рублёв в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Рублёва.

Рублёв на турнире выиграл четыре одиночных матча. В полуфинале он победил Поспишила со счётом 6:4, 6:4.

До этого Рублёв на турнире обыграл хорвата Борну Гойо — 6:3, 6:3, испанца Роберто Баутисту-Агута — 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), а также серба Филипа Краиновича — 6:1, 6:2.

Пока Рублёв является единственным игроком, победившим в четырёх одиночных матчах.