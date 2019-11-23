Рублёв поделился эмоциями от поражения в полуфинале Кубка Дэвиса
Российский теннисист Андрей Рублёв отреагировал на поражение сборной России в полуфинале Кубка Дэвиса. Россияне уступили канадцам со счётом 1-2. В парной встрече Карен Хачанов и Рублёв проиграли канадцам Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу на тай-брейке (4:6, 6:4, 6:7).
«Всё, что я хочу сказать, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ», — написал Рублёв в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» Рублёва.
Рублёв на турнире выиграл четыре одиночных матча. В полуфинале он победил Поспишила со счётом 6:4, 6:4.
До этого Рублёв на турнире обыграл хорвата Борну Гойо — 6:3, 6:3, испанца Роберто Баутисту-Агута — 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), а также серба Филипа Краиновича — 6:1, 6:2.
Пока Рублёв является единственным игроком, победившим в четырёх одиночных матчах.
Рублёв пока единственный теннисист, выигравший 4 личных матча на Кубке Дэвиса
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