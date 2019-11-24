Федерер рассказал о музыкальных предпочтениях

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, что в свободное время очень любит слушать музыку, и поделился предпочтениями.

«Какую музыку слушаю? Вырос на техно. В молодости мне нравился транс. Кроме того, люблю музыку 1980-х. Ещё мне нравятся поп-исполнители, например Backstreet Boys, Бритни Спирс и Roxette. Слушаю и рок, так как мой тренер любит AC/DC и Metallica.

Сейчас в основном слушаю что-то спокойное, отдавая предпочтение мелодиям 80-х", — приводит слова швейцарца Tennis World USA.

Федерер отказался от участия в обновлённом Кубке Дэвиса и провёл турне по Южной Америке, где сыграл ряд выставочных матчей с немцем Александром Зверевым. Один из них, в Колумбии, был отменён из-за беспорядков в стране.