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Финал Кубка Дэвиса начнётся в 18:00 мск

Финал Кубка Дэвиса начнётся в 18:00 мск
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Стало известно время начала финальной встречи Кубка Дэвиса между сборными Испании и Канады. Теннисисты выйдут на корт в 18:00 мск, сообщается в официальном «инстаграме» командных соревнований.

Испанские теннисисты на пути к финалу обыграли команды Аргентины (2-1, 1/4 финала) и Великобритании (2-1, 1/2 финала). Канадцы поочерёдно в плей-офф соревнований обыграли Австралию (2-1, 1/4 финала) и Россию (2-1, 1/2 финала).

В составе сборной Канады выступают Денис Шаповалов, Вашек Поспишил, Брэйден Шнур.

Испанию на Кубке Дэвиса представляют Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста-Агут, Фелисьяно Лопес, Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс.

Действующим чемпионом турнира является команда Хорватии, обыгравшая в прошлогоднем финале сборную Франции.

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