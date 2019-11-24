Финал Кубка Дэвиса начнётся в 18:00 мск

Стало известно время начала финальной встречи Кубка Дэвиса между сборными Испании и Канады. Теннисисты выйдут на корт в 18:00 мск, сообщается в официальном «инстаграме» командных соревнований.



Испанские теннисисты на пути к финалу обыграли команды Аргентины (2-1, 1/4 финала) и Великобритании (2-1, 1/2 финала). Канадцы поочерёдно в плей-офф соревнований обыграли Австралию (2-1, 1/4 финала) и Россию (2-1, 1/2 финала).



В составе сборной Канады выступают Денис Шаповалов, Вашек Поспишил, Брэйден Шнур.



Испанию на Кубке Дэвиса представляют Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста-Агут, Фелисьяно Лопес, Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс.



Действующим чемпионом турнира является команда Хорватии, обыгравшая в прошлогоднем финале сборную Франции.

Фортуна отвернулась от сборной России. В матче с канадцами не хватило Медведева? Шаповалов, тренирующийся под руководством Южного, принёс Канаде два очка. Стараний Хачанова с Рублёвым оказалось недостаточно.