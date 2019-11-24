Хачанов — о выступлении на Кубке Дэвиса: сделали всё что смогли!

Карен Хачанов обратился к российским болельщикам после того, как национальная команда выбыла из розыгрыша Кубка Дэвиса на полуфинальной стадии. По его словам, теннисисты оставили на корте все силы.



В полуфинале российским теннисистам противостояли представители сборной Канады. Судьба путёвки в решающий раунд решилась в парном матче, где Хачанов и Андрей Рублёв в трёх сетах уступили Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу — 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).



«Мы сделали всё что смогли! Спасибо большое вам всем за сообщения и поддержку на протяжении всей недели», — написал Хачанов.

Фото доступно на странице Карена в «Инстаграме».



Напомним, сегодня, 24 ноября, в финале Кубка Дэвиса канадские теннисисты сыграют с Испанией. В этом году турнир впервые проходит в обновлённом формате.

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