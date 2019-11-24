Надаль и испанская скамейка повздорили с судьёй во время матча с Великобританией

Во время парной встречи в матче Кубка Дэвиса с Великобританией Рафаэль Надаль и испанская скамейка устроили перепалку с судьёй по поводу неназначенного видеопросмотра.

Во втором сете при счёте 2:2 на тай-брейке после выигранного британцами очка Фелисьяно Лопес поднял вверх руку, сигнализируя о желании воспользоваться видеопросмотром. Однако арбитр не отреагировал. А после того, как он объявил, что очко действительно присуждено Джейми Маррею и Нилу Скупски, разгорячённый Надаль и испанская команда бросились к судейской вышке.

Надаль кричал и размахивал руками в знак протеста. В частности, первая ракетка мира апеллировал к арбитру: «Быстрее? Невозможно!».

Фото: Eurosport

Несмотря на все попытки оспорить решение, арбитр его не изменил. Испанцы же выиграли матч – 7:6 (7:3), 7:6 (10:8) и вышли в финал, где сыграют со сборной Канады.