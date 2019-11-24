Надаль и испанская скамейка повздорили с судьёй во время матча с Великобританией

Во время парной встречи в матче Кубка Дэвиса с Великобританией Рафаэль Надаль и испанская скамейка устроили перепалку с судьёй по поводу неназначенного видеопросмотра.
Во втором сете при счёте 2:2 на тай-брейке после выигранного британцами очка Фелисьяно Лопес поднял вверх руку, сигнализируя о желании воспользоваться видеопросмотром. Однако арбитр не отреагировал. А после того, как он объявил, что очко действительно присуждено Джейми Маррею и Нилу Скупски, разгорячённый Надаль и испанская команда бросились к судейской вышке.
Надаль кричал и размахивал руками в знак протеста. В частности, первая ракетка мира апеллировал к арбитру: «Быстрее? Невозможно!».
Несмотря на все попытки оспорить решение, арбитр его не изменил. Испанцы же выиграли матч – 7:6 (7:3), 7:6 (10:8) и вышли в финал, где сыграют со сборной Канады.
- 24 ноября 2019
-
14:00
-
13:15
-
13:08
-
12:38
-
12:32
-
11:53
-
11:25
-
10:35
-
10:24
-
09:55
-
09:53
-
09:27
-
00:37
-
00:27
- 23 ноября 2019
-
23:47
-
23:37
-
22:57
-
22:43
-
22:18
-
22:11
-
22:04
-
21:29
-
21:27
-
21:05
-
20:36
-
20:26
-
19:50
-
19:22
-
18:43
-
18:34
-
18:15
-
17:51
-
17:38
-
17:16
-
16:36