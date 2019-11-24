Федерер: я 23 года не приезжал в Мексику. Какая же это была ошибка!

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал выставочный матч с Александром Зверевым из Германии, который прошёл в Мехико (Мексика). 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:4, 6:2.



«Я 23 года не приезжал в Мексику. Какая же это была ошибка! Это был невероятный опыт для меня лично! Хотя, думаю, и для Александра. Игра перед такой публикой была особенной. Это исторический день. Обещаю, мне не потребуется ещё 23 года, чтобы приехать в Мексику снова», — цитирует Федерера Tennis World USA.



Напомним, матч Роджера и Александра собрал 42 517 зрителей — это новый рекорд посещаемости теннисных матчей. Предыдущий рекорд принадлежал выставочному матчу Ким Клейстерс и Серены Уильямс в Бельгии в 2010 году — их встреча собрала 35 681 зрителя.