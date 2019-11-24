Федерер: я 23 года не приезжал в Мексику. Какая же это была ошибка!

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал выставочный матч с Александром Зверевым из Германии, который прошёл в Мехико (Мексика). 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:4, 6:2.
«Я 23 года не приезжал в Мексику. Какая же это была ошибка! Это был невероятный опыт для меня лично! Хотя, думаю, и для Александра. Игра перед такой публикой была особенной. Это исторический день. Обещаю, мне не потребуется ещё 23 года, чтобы приехать в Мексику снова», — цитирует Федерера Tennis World USA.
Напомним, матч Роджера и Александра собрал 42 517 зрителей — это новый рекорд посещаемости теннисных матчей. Предыдущий рекорд принадлежал выставочному матчу Ким Клейстерс и Серены Уильямс в Бельгии в 2010 году — их встреча собрала 35 681 зрителя.
- 24 ноября 2019
-
14:00
-
13:15
-
13:08
-
12:38
-
12:32
-
11:53
-
11:25
-
10:35
-
10:24
-
09:55
-
09:53
-
09:27
-
00:37
-
00:27
- 23 ноября 2019
-
23:47
-
23:37
-
22:57
-
22:43
-
22:18
-
22:11
-
22:04
-
21:29
-
21:27
-
21:05
-
20:36
-
20:26
-
19:50
-
19:22
-
18:43
-
18:34
-
18:15
-
17:51
-
17:38
-
17:16
-
16:36