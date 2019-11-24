Зверев: игру Федерера интереснее смотреть, чем матчи Джоковича и Надаля

Немецкий теннисист Александр Зверев, который вместе с Роджером Федерером принял участие в выставочном турне по Южной Америке, восторженно отозвался о швейцарце. Он отметил, что за игрой третьей ракетки мира гораздо интереснее наблюдать, нежели за матчами серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.
«Федерер всегда был моим кумиром, у нас прекрасные отношения, и для меня он лучший. За его игрой всегда интереснее смотреть, чем за матчами Джоковича и Надаля.
Вообще, он великий человек, то, что Роджер делает на корте и за его пределами, невозможно повторить никому. Его удары, вероятно, лучшие в истории. Вообще, с мячом он обращается фантастически – подбрасывает ли его на подаче, выполняет свечу или укороченный удар. Он может делать всё что захочет, способен приспособиться к каждому игроку. Другие парни в туре, особенно молодые, не могут совершать подобного», — приводит слова Зверева Tennis World USA.
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