Бывший финалист «Ролан Гаррос» назвал секрет успеха Федерера
Финалист Открытого чемпионата Франции по теннису 2004 года аргентинский теннисист Гильермо Кория поделился мнением об успехах швейцарца Роджера Федерера.
«Секрет успеха — детали. Другого ответа нет. Каждая деталь приносит результат и делает разницу. Психология позволяет добиться прогресса, стать первой ракеткой мира, а не 7-й или 8-й. Федерер обладает отличным ударом и выдающейся психологической устойчивостью», — цитирует Корию Tennis World USA.
Кория в 2004 году в финале «Ролан Гаррос» сыграл со своим соотечественником Гастоном Гаудио. Тогда именно Гаудио выиграл титул. Он стал первым аргентинцем с 1979 года, выигравшим турнир «Большого шлема».
Федерер — рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема», он выигрывал титулы 20 раз.
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