Бывший финалист «Ролан Гаррос» назвал секрет успеха Федерера

Финалист Открытого чемпионата Франции по теннису 2004 года аргентинский теннисист Гильермо Кория поделился мнением об успехах швейцарца Роджера Федерера.

«Секрет успеха — детали. Другого ответа нет. Каждая деталь приносит результат и делает разницу. Психология позволяет добиться прогресса, стать первой ракеткой мира, а не 7-й или 8-й. Федерер обладает отличным ударом и выдающейся психологической устойчивостью», — цитирует Корию Tennis World USA.

Кория в 2004 году в финале «Ролан Гаррос» сыграл со своим соотечественником Гастоном Гаудио. Тогда именно Гаудио выиграл титул. Он стал первым аргентинцем с 1979 года, выигравшим турнир «Большого шлема».

Федерер — рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема», он выигрывал титулы 20 раз.