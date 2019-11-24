Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Испания и Канада определились с заявками на матчи финала Кубка Дэвиса

Испания и Канада определились с заявками на матчи финала Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Капитаны сборных Испании и Канады определились с составами на финал Кубка Дэвиса. Матчи состоятся сегодня, 24 ноября.

В одиночных встречах встретятся Феликс Оже-Алльясим (Канада) и Роберто Баутиста-Агут (Испания), а также Денис Шаповалов (Канада) и Рафаэль Надаль (Испания). На парный матч заявлены Вашек Поспишил/Денис Шаповалов и Фелисьяно Лопес/Марсель Гранольерс.

Оже-Альяссим проведёт первый матч на турнире. Баутиста-Агут ранее уезжал с Кубка Дэвиса из-за смерти отца, но вернулся к финалу.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча Шаповалов — Надаль.

В полуфинале сборная Испании победила сборную Великобритании, а Канада — сборную России. В 2019 году турнир впервые проводится с использованием нового формата, который напоминает регламент проведения чемпионата мира по футболу.

Надаль: с введением нового формата Кубок Дэвиса стал ещё драматичнее
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019