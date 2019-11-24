Испания и Канада определились с заявками на матчи финала Кубка Дэвиса

Капитаны сборных Испании и Канады определились с составами на финал Кубка Дэвиса. Матчи состоятся сегодня, 24 ноября.

В одиночных встречах встретятся Феликс Оже-Алльясим (Канада) и Роберто Баутиста-Агут (Испания), а также Денис Шаповалов (Канада) и Рафаэль Надаль (Испания). На парный матч заявлены Вашек Поспишил/Денис Шаповалов и Фелисьяно Лопес/Марсель Гранольерс.

Оже-Альяссим проведёт первый матч на турнире. Баутиста-Агут ранее уезжал с Кубка Дэвиса из-за смерти отца, но вернулся к финалу.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча Шаповалов — Надаль.

В полуфинале сборная Испании победила сборную Великобритании, а Канада — сборную России. В 2019 году турнир впервые проводится с использованием нового формата, который напоминает регламент проведения чемпионата мира по футболу.