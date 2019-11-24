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Баутиста-Агут сыграет в финале Кубка Дэвиса, несмотря на смерть отца

Баутиста-Агут сыграет в финале Кубка Дэвиса, несмотря на смерть отца
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут примет участие в финале Кубка Дэвиса. Баутиста-Агут, покинувший Мадрид из-за смерти отца несколько дней назад, вернулся в расположение команды.

Испанец сыграет в первом матче Кубка Дэвиса с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Для канадского теннисиста этот матч станет дебютным на Кубке Дэвиса в текущем сезоне.

Далее первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. Если счёт будет ничейным, команды проведут парный матч. На него заявлены Вашек Поспишил/Денис Шаповалов и Фелисьяно Лопес/Марсель Гранольерс.

В полуфинале сборная Испании победила сборную Великобритании, а Канада — сборную России. В 2019 году турнир впервые проводится с использованием нового формата, который напоминает регламент проведения чемпионата мира по футболу.

Испания и Канада определились с заявками на матчи финала Кубка Дэвиса
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