Британцы призвали изменить правила Кубка Дэвиса после действий испанцев

Капитан сборной Великобритании на Кубке Дэвиса Леон Смит остался недоволен поведением испанской команды во время полуфинала турнира. За пять минут до матча испанцы провели замену, выставив левшу Фелисьяно Лопеса против Кайла Эдмунда, хотя изначально планировали выставить Пабло Карреньо-Бусту.

«Нужно ли изменить правила? Да. На мой взгляд, такие поздние замены нельзя допускать. Она произошла за пять минут до матча. В такой ситуации сложно готовиться к важному матчу.

Карренья-Буста готовился к матчу. И за пять минут до начала они берут и заменяют его. Я не знаю, что там произошло, возможно, там была травма. Но это неправильно», — цитирует Смита Express.

Сборная Испании в итоге вышла в финал, несмотря на поражение Лопеса от Эдмунда. В финале испанцы оспорят чемпионский титул со сборной Канады.