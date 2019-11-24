Баутиста-Агут вывел сборную Испании вперёд в финале Кубка Дэвиса

В Мадриде (Испания) завершился первый матч финала Кубка Дэвиса. Испанец Роберто Баутиста-Агут обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6 (6:3), 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Канадский теннисист сделал 4 эйса, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. Его соперник 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.
Далее состоится ещё один одиночный матч. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этого матча. В случае победы Надаля сборная Испании выиграет Кубок Дэвиса.
Если же Шаповалов сравняет счёт, то всё решится в парном матче. На него пока заявлены Вашек Поспишил/Денис Шаповалов и Фелисьяно Лопес/Марсель Гранольерс.
В полуфинале сборная Испании победила сборную Великобритании, а Канада — сборную России. В 2019 году турнир впервые проводится с использованием нового формата, который напоминает регламент проведения чемпионата мира по футболу.
- 24 ноября 2019
-
21:12
-
20:54
-
20:28
-
20:11
-
19:27
-
18:39
-
18:33
-
18:07
-
17:56
-
17:45
-
16:44
-
15:41
-
15:15
-
14:00
-
13:15
-
13:08
-
12:38
-
12:32
-
11:53
-
11:25
-
10:35
-
10:24
-
09:55
-
09:53
-
09:27
-
00:37
-
00:27
- 23 ноября 2019
-
23:47
-
23:37
-
22:57
-
22:43
-
22:18
-
22:11
-
22:04
-
21:29