Баутиста-Агут вывел сборную Испании вперёд в финале Кубка Дэвиса

В Мадриде (Испания) завершился первый матч финала Кубка Дэвиса. Испанец Роберто Баутиста-Агут обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6 (6:3), 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Канадский теннисист сделал 4 эйса, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. Его соперник 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.

Далее состоится ещё один одиночный матч. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этого матча. В случае победы Надаля сборная Испании выиграет Кубок Дэвиса.

Если же Шаповалов сравняет счёт, то всё решится в парном матче. На него пока заявлены Вашек Поспишил/Денис Шаповалов и Фелисьяно Лопес/Марсель Гранольерс.

В полуфинале сборная Испании победила сборную Великобритании, а Канада — сборную России. В 2019 году турнир впервые проводится с использованием нового формата, который напоминает регламент проведения чемпионата мира по футболу.