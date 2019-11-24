Дядя Надаля считает, что Рафа обойдёт Федерера по числу побед на ТБШ в 2020 году

Тони Надаль, дядя и бывший тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля, считает, что испанец в следующем сезоне превзойдёт рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах «Большого шлема». В настоящий момент Надаль является 19-кратным победителем турниров «Большого шлема», в активе Федерера — 20 побед.

«Рафа — абсолютный фаворит на «Ролан Гаррос». В Австралии, на Уимблдоне и на US Open он будет в числе фаворитов. У него будут шансы.

Думаю, что Циципас, Медведев и Зверев сделают шаг вперёд, наверное, будут серьёзные изменения, учитывая игру Циципаса и Тима на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Появляется баланс», — цитирует Тони Надаля Tennis World USA.

В минувшем сезоне Надаль выиграл два турнира «Большого шлема», Федерер не смог увеличить количество трофеев.