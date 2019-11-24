Дядя Надаля считает, что Рафа обойдёт Федерера по числу побед на ТБШ в 2020 году

Тони Надаль, дядя и бывший тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля, считает, что испанец в следующем сезоне превзойдёт рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах «Большого шлема». В настоящий момент Надаль является 19-кратным победителем турниров «Большого шлема», в активе Федерера — 20 побед.
«Рафа — абсолютный фаворит на «Ролан Гаррос». В Австралии, на Уимблдоне и на US Open он будет в числе фаворитов. У него будут шансы.
Думаю, что Циципас, Медведев и Зверев сделают шаг вперёд, наверное, будут серьёзные изменения, учитывая игру Циципаса и Тима на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Появляется баланс», — цитирует Тони Надаля Tennis World USA.
В минувшем сезоне Надаль выиграл два турнира «Большого шлема», Федерер не смог увеличить количество трофеев.
- 24 ноября 2019
-
23:22
-
23:20
-
23:20
-
22:11
-
22:11
-
21:12
-
20:54
-
20:28
-
20:11
-
19:27
-
18:39
-
18:33
-
18:07
-
17:56
-
17:45
-
16:44
-
15:41
-
15:15
-
14:00
-
13:15
-
13:08
-
12:38
-
12:32
-
11:53
-
11:25
-
10:35
-
10:24
-
09:55
-
09:53
-
09:27
-
00:37
-
00:27
- 23 ноября 2019
-
23:47
-
23:37
-
22:57