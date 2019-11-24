Организаторы Кубка Дэвиса провели жеребьёвку квалификации турнира 2020 года

В Мадриде (Испания) состоялась жеребьёвка отборочных матчей Кубка Дэвиса 2020 года. Победители квалификационных матчей сыграют в финальной части турнира. Квалификационные встречи будут проходить 6-7 марта 2020 года.
Согласно регламенту, в квалификации будет сыграно по четыре одиночных и одной парной встрече в трёхсетовом формате. 12 команд, пробившихся через квалификацию, сыграют в финальной части. Туда уже попали четыре полуфиналиста Кубка Дэвиса 2019 года: Россия, Испания, Великобритания и Канада. Также в финальную часть пробились сборные Франции и Сербии, получившие уайлд-кард.
Все пары выглядят следующим образом:
Хорватия – Пакистан или Индия (определится 29-30 ноября)
Венгрия – Бельгия
Колумбия – Аргентина
США – Узбекистан
Австралия – Бразилия
Италия – Южная Корея
Германия – Беларусь
Казахстан – Нидерланды
Словакия – Чехия
Австрия – Уругвай
Япония – Эквадор
Швеция – Чили.
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