Организаторы Кубка Дэвиса провели жеребьёвку квалификации турнира 2020 года

В Мадриде (Испания) состоялась жеребьёвка отборочных матчей Кубка Дэвиса 2020 года. Победители квалификационных матчей сыграют в финальной части турнира. Квалификационные встречи будут проходить 6-7 марта 2020 года.

Согласно регламенту, в квалификации будет сыграно по четыре одиночных и одной парной встрече в трёхсетовом формате. 12 команд, пробившихся через квалификацию, сыграют в финальной части. Туда уже попали четыре полуфиналиста Кубка Дэвиса 2019 года: Россия, Испания, Великобритания и Канада. Также в финальную часть пробились сборные Франции и Сербии, получившие уайлд-кард.

Все пары выглядят следующим образом:

Хорватия – Пакистан или Индия (определится 29-30 ноября)

Венгрия – Бельгия

Колумбия – Аргентина

США – Узбекистан

Австралия – Бразилия

Италия – Южная Корея

Германия – Беларусь

Казахстан – Нидерланды

Словакия – Чехия

Австрия – Уругвай

Япония – Эквадор

Швеция – Чили.