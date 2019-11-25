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Надаль превзошёл результат Рублёва в одиночных матчах на Кубке Дэвиса-2019

Надаль превзошёл результат Рублёва в одиночных матчах на Кубке Дэвиса-2019
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в финале Кубка Дэвиса одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (9:7). Эта победа стала для Надаля уже пятой на турнире в одиночных матчах. По этому показателю испанский теннисист вышел в лидеры.

Перед финалом Надаль делил первую строчку по количеству одиночных побед на турнире с россиянином Андреем Рублёвым. Представитель России выиграл все одиночные матчи, но до финала не добрался после того, как россияне проиграли канадцам.

Пятая победа Надаля в итоге стала золотой. Именно она принесла сборной Испании победу на турнире. До этого Роберто Баутиста-Агут нанёс поражение Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 7:6 (7:3), 6:3. В результате третий, парный матч, не потребовался.

Надаль повторил достижение Рублёва на Кубке Дэвиса
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