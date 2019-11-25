Потапова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 25 ноября российская теннисистка Анастасия Потапова опустилась на 95-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 25 ноября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462.
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5133.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776.
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245.
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935.
...
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...
40 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...
42 (42). Екатерина Александрова (Россия) — 1325...
54 (54). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...
61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1007...
69 (69). Дарья Касаткина (Россия) — 851...
91 (91). Виталия Дьяченко (Россия) — 713...
95 (94). Анастасия Потапова (Россия) — 695.
- 25 ноября 2019
-
08:24
-
08:21
-
01:02
-
00:19
- 24 ноября 2019
-
23:50
-
23:22
-
23:20
-
23:20
-
22:11
-
22:11
-
21:12
-
20:54
-
20:28
-
20:11
-
19:27
-
18:39
-
18:33
-
18:07
-
17:56
-
17:45
-
16:44
-
15:41
-
15:15
-
14:00
-
13:15
-
13:08
-
12:38
-
12:32
-
11:53
-
11:25
-
10:35
-
10:24
-
09:55
-
09:53
-
09:27