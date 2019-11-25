Россиянка Дьяченко сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA
В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 25 ноября лидерство сохранила россиянка Виталия Дьяченко. Второе место занимает представительница Бельгии Кирстен Флипкенс. Третью строчку делят китаянки Чжан Шуай и Чжу Линь.
Чемпионская гонка WTA. 25 ноября
1 (1). Виталия Дьяченко (Россия) — 178.
2 (2). Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 161.
3 (3). Чжан Шуай (Китай) — 140.
3 (3). Чжу Линь (Китай) — 140.
5 (5). Ясмине Паолини (Италия) — 135.
5 (5). Пэн Шуай (Китай) — 135.
7 (7). Тимя Бабош (Венгрия) — 120.
8 (20). Лесли Керкхове (Нидерланды) — 100.
8 (20). Аранча Рус (Нидерланды) — 100.
10 (8). Коко Вандевей (США) — 95.
По итогам завершившегося сезона первую строчку в чемпионской гонке заняла австралийка Эшли Барти.
Потапова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA
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