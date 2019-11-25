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Баутиста-Агут: то, что я пережил в финале, ни на что не променял бы

Баутиста-Агут: то, что я пережил в финале, ни на что не променял бы
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Девятая ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поделился впечатлениями от победы в Кубке Дэвиса. В решающем противостоянии сборная Испании обыграла канадцев 2-0. Роберто сыграл в финале, несмотря на смерть отца.

«Во-первых, то, что я пережил сегодня, ни на что в жизни не променял бы. Всё, что я чувствовал на корте, вся поддержка… Это было невероятно. Единственное, что вы можете сделать здесь как игрок, это выйти на корт, отдать всё и бороться. Я смог сыграть благодаря уверенности и поддержке моей команды в течение недели», — приводит слова Баутиста-Агута официальный сайт Кубка Дэвиса.

Баутиста-Агут в финале обыграл Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Победу сборной Испании принёс Рафаэль Надаль, одолевший Дениса Шаповалова — 6:3, 7:6 (9:7).

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