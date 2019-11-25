Баутиста-Агут: то, что я пережил в финале, ни на что не променял бы

Девятая ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поделился впечатлениями от победы в Кубке Дэвиса. В решающем противостоянии сборная Испании обыграла канадцев 2-0. Роберто сыграл в финале, несмотря на смерть отца.
«Во-первых, то, что я пережил сегодня, ни на что в жизни не променял бы. Всё, что я чувствовал на корте, вся поддержка… Это было невероятно. Единственное, что вы можете сделать здесь как игрок, это выйти на корт, отдать всё и бороться. Я смог сыграть благодаря уверенности и поддержке моей команды в течение недели», — приводит слова Баутиста-Агута официальный сайт Кубка Дэвиса.
Баутиста-Агут в финале обыграл Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Победу сборной Испании принёс Рафаэль Надаль, одолевший Дениса Шаповалова — 6:3, 7:6 (9:7).
- 25 ноября 2019
-
11:12
-
10:27
-
09:42
-
09:08
-
08:24
-
08:21
-
01:02
-
00:19
- 24 ноября 2019
-
23:50
-
23:22
-
23:20
-
23:20
-
22:11
-
22:11
-
21:12
-
20:54
-
20:28
-
20:11
-
19:27
-
18:39
-
18:33
-
18:07
-
17:56
-
17:45
-
16:44
-
15:41
-
15:15
-
14:00
-
13:15
-
13:08
-
12:38
-
12:32
-
11:53
-
11:25
-
10:35