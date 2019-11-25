Халеп опровергла слухи о свадьбе

Четвёртая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала слухи о предстоящем замужестве. Ранее в румынских СМИ появилась информация о том, что свадьба теннисистки и бизнесмена Тони Юруца состоится в Констанце в сентябре 2020 года.



«Вопреки тому, что написано в румынских СМИ, хочу подтвердить, что я не обручена и дата свадьбы не определена. Хотя я и ценю то, что моя жизнь стала достоянием общественности, слухи о моей личной жизни неверны, они меня расстраивают. Я хотела бы заверить своих болельщиков в том, что эти слухи неправдивы. Я с радостью поделюсь с вами счастливыми новостями о замужестве в будущем», — написала Халеп в своём «фейсбуке».

В октябре стало известно, что Стере Халеп, отец Симоны, дал добро на свадьбу, однако попросил не торопить события, чтобы не помешать карьере дочери.