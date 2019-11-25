Надаль: это идеальное завершение сезона

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от победы в Кубке Дэвиса. В финале, который состоялся в Мадриде, сборная Испании обыграла Канаду со счётом 2-0. Надаль принёс своей сборной победное очко, обыграв Дениса Шаповалова — 6:3, 7:6 (9:7).

«Я сыграл с одним из самых сложных соперников в конце долгой и трудной недели. В том числе тяжёлой физически, потому что я вложил всю энергию, которая была у меня внутри. Это идеальное завершение сезона для всех нас. Мы знаем, как трудно было выиграть этот турнир и как трудно будет выиграть его вновь. Мы знали, что должны использовать свою возможность», — приводит слова Надаля AFP.

Сборная России дошла до полуфинала соревнований, где проиграла Канаде со счётом 1-2.

Рекордсмен ATP назвал Надаля супергероем