Зверев: Федерер танцует уже в 7 часов утра

Немецкий теннисист Александр Зверев выразил восхищение неуёмной энергией 38-летнего швейцарца Роджера Федерера.

«Роджер — это человек, который никогда не устаёт. У него огромный запас энергии. Он включает музыку уже в 7 часов утра, прыгает, танцует. Играть с ним — нечто невероятное», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

На минувшей неделе Федерер и Зверев провели выставочный матч в Мехико (Мексика). 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:4, 6:2. Встреча собрала 42 517 зрителей — это новый рекорд посещаемости теннисных матчей. Предыдущий рекорд принадлежал выставочному матчу бельгийской теннисистки Ким Клейстерс и представительницы США Серены Уильямс (35 681).

Зверев рассказал, почему бойкотирует обновлённый Кубок Дэвиса

Зверев: игру Федерера интереснее смотреть, чем матчи Джоковича и Надаля