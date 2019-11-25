Зверев: Федерер танцует уже в 7 часов утра
Немецкий теннисист Александр Зверев выразил восхищение неуёмной энергией 38-летнего швейцарца Роджера Федерера.
«Роджер — это человек, который никогда не устаёт. У него огромный запас энергии. Он включает музыку уже в 7 часов утра, прыгает, танцует. Играть с ним — нечто невероятное», — приводит слова Зверева Tennis World USA.
На минувшей неделе Федерер и Зверев провели выставочный матч в Мехико (Мексика). 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:4, 6:2. Встреча собрала 42 517 зрителей — это новый рекорд посещаемости теннисных матчей. Предыдущий рекорд принадлежал выставочному матчу бельгийской теннисистки Ким Клейстерс и представительницы США Серены Уильямс (35 681).
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Но это не помешало Александру в те же сроки отправиться в коммерческое турне по Южной Америке с Роджером Федерером.
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