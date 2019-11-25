Федерер рассказал, как реагирует на сравнения с Месси

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер ответил на вопрос о том, согласен ли он с людьми, которые сравнивают его с аргентинским футболистом Лионелем Месси, а испанца Надаля — с португальцем Криштиану Роналду.



«Мне задавали этот вопрос много раз. Слышал, что я как Месси, а Надаль как Криштиану, но я не знаю почему. Оба игрока невероятны. Они оба добились больших успехов в футболе. Люди говорят, что я больше похож на Месси, но я даже не знаю", — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Роджер также рассказал, какое значение для него может иметь победа на Олимпиаде в Токио.



«Люди всегда думают, что для того, чтобы быть успешным, вы должны выиграть всё, а если некоторых титулов у тебя нет, то твоя карьера была неполноценной. Я не согласен с этим, у меня была потрясающая карьера. Иногда не всё зависело от меня, иногда мне не везло. Я просто выкладывался по полной. Если бы я выиграл золотую олимпийскую медаль, это было бы невероятно!» — сказал Федерер.