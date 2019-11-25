Циципас: теперь чувствую себя викингом

Шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас поделился впечатлениями от поездки в Исландию.

«Моя поездка на фантастический участок земли, называемый Исландией, подошла к концу. Однако для меня это скорее как начало, отправная точка. Я всё увидел своими глазами. Я был окружён красотой и удовольствием. Путешествие просветило меня и наполнило любовью ещё больше!

Мне повезло жить в таком мире. Это лучше, чем фотографии красивых пейзажей, захватывающих видов и добрых людей. «Исландская одиссея» была необычайной. Замёрзшее тело несёт в себе тёплое сердце. Вот что я узнал в этой поездке. Кстати, теперь чувствую себя викингом!» — написал Циципас в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Циципаса в «Инстаграме».