Циципас: теперь чувствую себя викингом
Шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас поделился впечатлениями от поездки в Исландию.
«Моя поездка на фантастический участок земли, называемый Исландией, подошла к концу. Однако для меня это скорее как начало, отправная точка. Я всё увидел своими глазами. Я был окружён красотой и удовольствием. Путешествие просветило меня и наполнило любовью ещё больше!
Мне повезло жить в таком мире. Это лучше, чем фотографии красивых пейзажей, захватывающих видов и добрых людей. «Исландская одиссея» была необычайной. Замёрзшее тело несёт в себе тёплое сердце. Вот что я узнал в этой поездке. Кстати, теперь чувствую себя викингом!» — написал Циципас в «Инстаграме».
Запись доступна на странице Циципаса в «Инстаграме».
Циципас примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби, где сыграет Медведев
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