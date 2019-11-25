Турнир ATP в Сан-Паулу прекратил существование
Февральский турнир ATP в Сан-Паулу (Бразилия) больше не будет проводиться. Соревнования, которые организовывались на последней неделе южноамериканской грунтовой серии, прекратили существование из-за финансовых проблем.
Турнир проводился с 2012 года. Трижды его выигрывал представитель Уругвая Пабло Куэвас.
В 2018 году организаторы соревнований обратились к ATP с просьбой перейти на хард, однако совет директоров отклонил эту просьбу.
Турнир перенесут в Сантьяго (Чили). Официальные соревнования не проводились в этой стране с 2014 года, когда прекратил существование турнир в Винья-дель-Маре.
- 25 ноября 2019
-
21:23
-
20:58
-
18:34
-
16:18
-
15:35
-
14:48
-
13:25
-
12:54
-
12:03
-
11:12
-
10:27
-
09:42
-
09:08
-
08:24
-
08:21
-
01:02
-
00:19
- 24 ноября 2019
-
23:50
-
23:22
-
23:20
-
23:20
-
22:11
-
22:11
-
21:12
-
20:54
-
20:28
-
20:11
-
19:27
-
18:39
-
18:33
-
18:07
-
17:56
-
17:45
-
16:44
-
15:41
Партнерский контент