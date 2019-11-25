Кар. Плишкова будет работать под руководством бывшего тренера Маррея

Чешская теннисистка Каролина Плишкова начнёт сотрудничество с венесуэльцем Дани Валверду — бывшим наставником Энди Маррея, Григора Димитрова и Томаша Бердыха. Ранее вторая ракетка мира решила прекратить работу с испанкой Кончитой Мартинес.

«Каролина — отличная теннисистка. С нетерпением жду возможности помочь достичь ей поставленных целей. WTA-тур — что-то новое для меня, но мне нравятся трудности», — приводит в «Твиттере» слова Валверду супруг 27-летней чешки Михал Хрдличка.

Плишкова выполнила наибольшее количество подач навылет в завершившемся сезоне WTA-тура. В активе 27-летней теннисистки 488 подач навылет в 67 матчах. Второй по этому показателю стала голландка Кики Бертенс (457 эйсов в 81 матче), третьей — Эшли Барти (409 в 64).