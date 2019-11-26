Стало известно, сколько Федерер заработает за турне по Латинской Америке
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер за выставочный матч с представителем Германии Александром Зверевым в Мехико (Мексика) заработал $ 2,2 млн, сообщает Tennis World USA. За латиноамериканское турне в целом третья ракетка мира получит около $ 10 млн.
Встреча между Федерером и Зверевым побила рекорд посещаемости в истории тенниса. Арена в Мехико собрала 42 517 человек. Игра закончилась со счетом 3:6, 6:4, 6:2 в пользу швейцарца. Предыдущий рекорд принадлежал выставочному матчу бельгийской теннисистки Ким Клейстерс и представительницы США Серены Уильямс (35 681).
Немец и швейцарец также должны были провести выставочный поединок в Колумбии, но он был отменён из-за массовых беспорядков в стране.
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Но это не помешало Александру в те же сроки отправиться в коммерческое турне по Южной Америке с Роджером Федерером.
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