Стало известно, сколько Федерер заработает за турне по Латинской Америке

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер за выставочный матч с представителем Германии Александром Зверевым в Мехико (Мексика) заработал $ 2,2 млн, сообщает Tennis World USA. За латиноамериканское турне в целом третья ракетка мира получит около $ 10 млн.

Встреча между Федерером и Зверевым побила рекорд посещаемости в истории тенниса. Арена в Мехико собрала 42 517 человек. Игра закончилась со счетом 3:6, 6:4, 6:2 в пользу швейцарца. Предыдущий рекорд принадлежал выставочному матчу бельгийской теннисистки Ким Клейстерс и представительницы США Серены Уильямс (35 681).

Немец и швейцарец также должны были провести выставочный поединок в Колумбии, но он был отменён из-за массовых беспорядков в стране.

Зверев: Федерер танцует уже в 7 часов утра