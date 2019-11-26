Соболенко сообщила о помолвке, не назвав имя избранника

11-я ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко сообщила о скорой помолвке с неизвестным молодым человеком. Теннисистка намеренно не стала называть имя избранника.



«Я не очень хочу это комментировать, но пока что вот так вот. Это просто помолвка, то есть свадьбы не будет. Просто помолвлена. Я на самом деле такой человек, что немножко против свадеб и подобных мероприятий», — заявила Соболенко в вечернем шоу «Макаёнка 9».



Интересно, что теннисистка предугадала уточняющий вопрос ведущего и заранее ответила: «Нет, это не Дмитрий Турсунов. Человек не из Беларуси».



Дмитрий Турсунов — бывший 20-й номер рейтинг АТР, ныне тренирующий Соболенко. В 2019 году 21-летняя уроженка Минска выиграла три турнира категории WTA: в Шэньчжэне, Ухане и Чжухае.