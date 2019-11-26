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Банк списал Беккеру долг в $ 1 млн

Банк списал Беккеру долг в $ 1 млн
Теннис / ATP 0

Бывшей первой ракетке мира, шестикратному победителю турниров «Большого шлема», олимпийскому чемпиону немцу Борису Беккеру, который в 2017 году по решению британского суда был признан банкротом, аннулировали долг в $1 млн, сообщает Tennis World USA.

Беккер четыре года назад взял заём в британском банке Arbuthnot Latham, но не смог выполнить долговые обязательства и начал процедуру банкротства. Борис связался с испанским адвокатом Франсиско Гильемом, и с тех пор юрист работал над списанием долга немца.

В своём заявлении Беккер выразил радость по поводу списания долга. Немец также уверен, что ситуация с его банкротством в Англии закончится вскоре после того, как банк отказался от каких-либо дополнительных требований.

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