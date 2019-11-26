Банк списал Беккеру долг в $ 1 млн
Бывшей первой ракетке мира, шестикратному победителю турниров «Большого шлема», олимпийскому чемпиону немцу Борису Беккеру, который в 2017 году по решению британского суда был признан банкротом, аннулировали долг в $1 млн, сообщает Tennis World USA.
Беккер четыре года назад взял заём в британском банке Arbuthnot Latham, но не смог выполнить долговые обязательства и начал процедуру банкротства. Борис связался с испанским адвокатом Франсиско Гильемом, и с тех пор юрист работал над списанием долга немца.
В своём заявлении Беккер выразил радость по поводу списания долга. Немец также уверен, что ситуация с его банкротством в Англии закончится вскоре после того, как банк отказался от каких-либо дополнительных требований.
Беккер останется банкротом до 2031 года
Финансовое дно Бориса Беккера. Почему знаменитый теннисист стал банкротом
Бывшая первая ракетка мира и тренер Джоковича немец Борис Беккер не может расплатиться с долгами и вынужден продавать трофеи на аукционе.
- 26 ноября 2019
-
12:05
-
11:00
-
10:39
-
09:17
-
08:57
-
01:00
- 25 ноября 2019
-
21:23
-
20:58
-
18:34
-
16:18
-
15:35
-
14:48
-
13:25
-
12:54
-
12:03
-
11:12
-
10:27
-
09:42
-
09:08
-
08:24
-
08:21
-
01:02
-
00:19
- 24 ноября 2019
-
23:50
-
23:22
-
23:20
-
23:20
-
22:11
-
22:11
-
21:12
-
20:54
-
20:28
-
20:11
-
19:27
-
18:39
Партнерский контент