Банк списал Беккеру долг в $ 1 млн

Бывшей первой ракетке мира, шестикратному победителю турниров «Большого шлема», олимпийскому чемпиону немцу Борису Беккеру, который в 2017 году по решению британского суда был признан банкротом, аннулировали долг в $1 млн, сообщает Tennis World USA.

Беккер четыре года назад взял заём в британском банке Arbuthnot Latham, но не смог выполнить долговые обязательства и начал процедуру банкротства. Борис связался с испанским адвокатом Франсиско Гильемом, и с тех пор юрист работал над списанием долга немца.



В своём заявлении Беккер выразил радость по поводу списания долга. Немец также уверен, что ситуация с его банкротством в Англии закончится вскоре после того, как банк отказался от каких-либо дополнительных требований.

Беккер останется банкротом до 2031 года