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Федерер: я могу выиграть Australian Open. В 2017-м и 2018-м я уже делал это

Федерер: я могу выиграть Australian Open. В 2017-м и 2018-м я уже делал это
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил о готовности выиграть Открытый чемпионат Австралии—2020.

«Я буду очень усердно тренироваться в межсезонье. Знаю, что могу выиграть Открытый чемпионат Австралии. Я уже делал это в 2017 и 2018 годах, а это было не так давно. Этот факт вселяет в меня веру в очередной успех в Мельбурне. Для меня этот турнир будет первым в сезоне, а значит, приоритетным.

Олимпиада? Конечно, она тоже является важной частью моего календаря. Я с нетерпением жду возможности сыграть в Токио. После неё будет Открытый чемпионат США и Итоговый турнир, если я смогу на него отобраться. На этом этапе карьеры для меня важен каждый турнир, в котором я принимаю участие», — цитирует Федерера Tennis365.

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