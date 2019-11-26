Тарпищев: раньше у ВАДА не было претензий к Федерации тенниса России

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что у Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) до публикации рекомендаций комитета по соответствию не возникало никаких претензий к ФТР.

«До сегодняшнего времени никаких претензий к Федерации тенниса России не было. Нас проверяли, всех ведущих игроков, никаких вопросов не возникало», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 25 ноября опубликовал доклад с рекомендациями о санкциях в отношении России. В частности, в них содержится предложение к исполкому организации отстранить страну от международных соревнований на четыре года.

Заседание ВАДА, на котором этот доклад будет рассмотрен, состоится 9 декабря.