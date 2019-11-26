Ольховский: в следующий раз лидеры рейтинга ATP могут проигнорировать Кубок Пике

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился впечатлениями от обновлённого Кубка Дэвиса. В этом году победу одержала сборная Испании, которая в финале одолела команду Канады.
«Новый формат турнира — это уже не Кубок Дэвиса в том понимании, в котором он представлялся раньше. Это было ясно ещё задолго до старта соревнований в Мадриде. Они наконец состоялись, но я бы назвал их не Кубком Дэвиса, а как-нибудь иначе: например, в честь его организаторов в лице компании знаменитого футболиста «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике. Может быть, Кубок Пике.
Турнир, длящийся всего неделю, — очень сложный формат для команды, у которой короткая скамейка. Ведь играть нужно много матчей, причём подряд. Мы это видели на примере сборной России, за которую выступали только Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Каждый из них проводил по две игры в день — одиночную и парную.
Не знаю, будут ли после этого в следующем году выступать на Кубке Дэвиса ведущие спортсмены. Сыграть в течение недели пять матчей — два в подгруппе и три в плей-офф — достаточно сложно. Растянуть на две недели турнир тоже тяжело, так как следующее крупное соревнование с участием ведущих теннисистов, которое проходит в Абу-Даби, обычно начинается 24–26 декабря. Если добавлять в Кубок Дэвиса ещё семь дней, то на отдых у ребят останется три недели. Вряд ли им это будет интересно. Зачем им тратить силы на командный турнир, не дающий рейтинговых очков, срывая себе подготовку к соревнованиям ATP?
Лидеры мирового рейтинга, увидев на практике, что им после тяжёлого сезона играть ещё минимум по 3–5 матчей, могут в следующий раз проигнорировать приглашение на Кубок Дэвиса. И тогда изначально сомнительная реформа старейшего турнира может совсем зайти в тупик», — цитируют Ольховского «Известия».
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