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Хачанов: организаторам Кубка Дэвиса нужно уменьшить число сборных

Хачанов: организаторам Кубка Дэвиса нужно уменьшить число сборных
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, какие эмоции подарил ему обновлённый Кубок Дэвиса, а также посоветовал организаторам немного изменить формат для удобства игроков и болельщиков.

«По эмоциям Кубок Дэвиса выдался очень сложным. Почти каждый день играли по два матча. Сложно было не только физически, но в первую очередь эмоционально. Отыграть три матчбола у Троицки с Джоковичем было очень приятно. Честно, очень тяжело передать эти эмоции сейчас. Мы с Рублёвым сначала сели на колени, а потом побежали обниматься и праздновать.

Кубок Дэвиса был организован на очень хорошем уровне. Тренировочные залы, корты. Но схема правил… Мы один матч заканчивали в три часа ночи, это никуда не годится. Есть минусы, но это первый год соревнований. Думаю, организаторы сделают изменения, основываясь на всех комментариях теннисистов.

Моё мнение — нужно уменьшать количество сборных и начинать розыгрыш с четвертьфинала. То есть максимум играть три матча: четвертьфинал, полуфинал и финал. А если брать 18 команд, то надо предоставлять больше дней. Но тогда я не уверен, что все приедут в Мадрид на две недели. Или даты надо менять, если они хотят сохранять формат», — сказал Хачанов в эфире «Россия 24».

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