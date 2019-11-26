Федерер назвал двух игроков, которые осложнят жизнь «большой тройке» в 2020 году

Швейцарец Роджер Федерер полагает, что молодые игроки серьёзно осложнят жизнь «большой тройке» в следующем сезоне. Отдельно он выделил двух теннисистов — грека Стефаноса Циципаса и немца Александра Зверева.
«В настоящий момент есть пара ребят, которые в следующем сезоне сделают нашу жизнь более трудной. Это Саша Зверев и Стефанос Циципас. Но и остальные тоже будут рядом», — приводит слова Федерера Daily Express.
Циципас провёл успешный 2019 год. Он вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии и выиграл Итоговый турнир ATP в Лондоне. В финале 21-летний грек одолел Доминика Тима. Кроме того, на счету Стефаноса победы на турнирах в Марселе (Франция) и Эшториле (Португалия).
Зверев в минувшем сезоне дошёл четвертьфинала «Ролан Гаррос», а также стал полуфиналистом Итогового турнира ATP и одержал победу на соревнованиях в Женеве (Швейцария).
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