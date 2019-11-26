Хачанов: на Кубке Дэвиса Джокович обнял меня, пытался нащупать спину

Россиянин Карен Хачанов рассказал, чем закончилась история с комментариями Новака Джоковича в его адрес. Серб сыронизировал относительно мускулистой спины соперника на одной из фотографий, предположив, что снимок был специально обработан в фотошопе.

«Когда я приехал на Кубок Дэвиса, Новак сразу обнял меня сзади, пытался нащупать спину, которую он увидел. Мы ещё пошутили на эту тему. Он понял, что это не фотошоп.

Вообще, Новак один из самых позитивных теннисистов в топ-10. Рафа и Роджер всё равно держатся чуть на дистанции. Они не такие открытые как Джокович», — сказал Хачанов в эфире «Россия 24».

Фото доступно в «Инстаграме» на странице Карена Хачанова.

Хачанов не сумел завоевать ни одного титула в одиночном разряде в 2019 году и завершил сезон на 17-м месте в рейтинге ATP. На Кубке Дэвиса он помог сборной России пробиться в полуфинал соревнований.