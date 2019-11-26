Названы претенденты на приз «Новичок года» по версии ATP

Пресс-служба ATP на официальном сайте тура опубликовала список игроков, которые претендуют на приз «Новичок года» по итогам сезона-2019. В число номинантов вошли 7 теннисистов. Награда будет вручена игроку, впервые вошедшему в топ-100 в 2019 году и оказавшему наибольшее влияние на развитие тура.
На звание лучшего новичка претендуют канадец Феликс Оже-Альяссим, испанец Алехандро Давидович Фокина, серб Миомир Кецманович, француз Корентен Муте, австралиец Алексей Попырин, норвежец Каспер Рууд, итальянец Янник Синнер и швед Микаэль Имер.
Пятеро из этих игроков (Фокина, Кецманович, Имер, Рууд и Синнер) были участниками молодёжного Итогового чемпионата АТР U21. Победителем турнира стал итальянский теннисист. В финале восьмой сеяный Синнер в трёх сетах обыграл первую ракетку турнира, 20-летнего австралийца Алекса де Минора, со счётом 4:2, 4:1, 4:2.
Обладатель награды станет известен в декабре.
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