Федерер может в 14-й раз стать обладателем награды «Джентльмен года» в теннисе
Пресс-служба ATP на официальном сайте тура опубликовала список игроков, которые претендуют на приз «Джентльмен года» имени Стефана Эдберга по итогам сезона-2019.
В число номинантов вошли 4 теннисиста: швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, аргентинец Диего Шварцман и австриец Доминик Тим.
В прошлом сезоне обладателем этого приза стал Надаль. Он также получал данную награду в 2010 году. Наибольшее число раз титул «Джентльмен года» присуждался Федереру – 13. Он становился обладателем приза имени Стефана Эдберга с 2004 по 2009 и с 2011 по 2017 года.
Сам Эдберг удостаивался титула «Джентельмен года» в теннисе 5 раз – в сезонах 1988, 1989, 1990, 1992 и 1995 годов.
Обладатель награды станет известен в декабре.
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