Матч, прерванный на 2 часа из-за дождя, вошёл в число лучших в 2019 году

WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут названы лучшие поединки года на турнирах, не относящихся к категории «Большого шлема».
Четвёртое место заняла встреча австралийки Эшли Барти с представительницей Чехии Петрой Квитовой в четвертьфинале турнира в Майами (США). На момент поединка Эшли занимала 13-ю строчку в рейтинге WTA, Петра — вторую.
При счёте 2:1 игра была прервана на 2 часа из-за дождя и завершилась после часа ночи. В итоге австралийка одержала победу со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2. Эта была первая победа Эшли в пяти противостояниях с Петрой. Благодаря этому результату австралийка гарантировала себе место в топ-10 по итогам турнира.
Барти стала победительницей турнира в Майами, обыграв в финале ещё одну чешку Каролину Плишкову — 7:6 (7:1), 6:3.
Эшли завершила сезон в статусе первой ракетки мира. Квитова располагается на седьмой строчке рейтинга WTA.
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