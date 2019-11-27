Противостояние Медведев — Джокович вошло в число лучших в году по версии ATP

ATP на своём официальном сайте приступила к подведению итогов сезона. В число лучших противостояний года в мужском теннисе вошли встречи россиянина Даниила Медведева с представителем Сербии Новаком Джоковичем.

До 2019 года соперники встречались дважды, и серб проиграл лишь один сет. В прошедшем сезоне соперники сыграли друг с другом трижды. Новак победил Даниила в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3, а затем россиянин дважды оказался сильнее. Медведев победил Джоковича в четвертьфинале турнира в Монте-Карло — 6:3, 4:6, 6:2 и в полуфинале соревнований в Цинциннати — 3:6, 6:3, 6:3.

2019 год Джокович завершит на второй строчке рейтинга ATP, Медведев — на пятой.

Матч, прерванный на 2 часа из-за дождя, вошёл в число лучших в 2019 году