Источник: Зверев расстался с Шарыповой и встречается с немецкой моделью

Немецкий теннисист Александр Зверев, по слухам, встречается с соотечественницей, моделью Брендой Патеа, сообщает Blick. Источник информирует, что седьмая ракетка мира расстался с россиянкой Ольгой Шарыповой. Бренда поддерживала Александра на трибунах во время Итогового чемпионата ATP в Лондоне и на «Мастерсе» в Париже.

Фото Бренды Патеа доступно в её «инстаграме».

Зверев в 2019 году выиграл один турнир ATP — в Женеве. За карьеру он завоевал 11 титулов.

На минувшей неделе Зверев и швейцарец Роджер Федерер провели выставочный матч в Мехико (Мексика). 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:4, 6:2. Встреча собрала 42 517 зрителей — это новый рекорд посещаемости теннисных матчей.

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