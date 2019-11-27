Источник: Зверев расстался с Шарыповой и встречается с немецкой моделью
Немецкий теннисист Александр Зверев, по слухам, встречается с соотечественницей, моделью Брендой Патеа, сообщает Blick. Источник информирует, что седьмая ракетка мира расстался с россиянкой Ольгой Шарыповой. Бренда поддерживала Александра на трибунах во время Итогового чемпионата ATP в Лондоне и на «Мастерсе» в Париже.
Фото Бренды Патеа доступно в её «инстаграме».
Зверев в 2019 году выиграл один турнир ATP — в Женеве. За карьеру он завоевал 11 титулов.
На минувшей неделе Зверев и швейцарец Роджер Федерер провели выставочный матч в Мехико (Мексика). 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:4, 6:2. Встреча собрала 42 517 зрителей — это новый рекорд посещаемости теннисных матчей.
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Но это не помешало Александру в те же сроки отправиться в коммерческое турне по Южной Америке с Роджером Федерером.
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