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Цириак: новый формат Кубка Дэвиса — посмешище и позор

Цириак: новый формат Кубка Дэвиса — посмешище и позор
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Победитель Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде, директор «Мастерса» в Мадриде Ион Цириак раскритиковал новый формат Кубка Дэвиса. Финальная часть соревнований прошла в Мадриде на минувшей неделе. Команды сначала играли на групповом этапе, по итогам которого восемь сборных вышли в четвертьфинал. В финале сборная Испании обыграла канадцев со счётом 2-0.

«Я ставлю всё, что угодно, но максимум через два года они опять поменяют формат. Это просто посмешище и позор. Они разрушили сокровище тенниса», — приводит слова Цириака Tennis World USA.

Цириак — трёхкратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной команды Румынии. Сборная России в обновлённом Кубке Дэвиса дошла до полуфинала, где проиграла канадцам — 1-2.

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