Надаль: Маррей — один из самых талантливых игроков, которых я видел
Испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер приняли участие в съёмках документального фильма об Энди Маррее и поделились мнением о британце, который возобновил карьеру после операции на бедре.
«Он всегда был одним из самых талантливых игроков, которых я видел. Проведя пару лет в туре, он стал сильнее психологически. Когда игрок такого уровня работает столь интенсивно, это означает, что он хочет достичь большего», — цитирует Надаля Tennis 365.
«Маррей знает, что упорный труд принесёт результат. Он демонстрировал потрясающий теннис. Ты решителен, много работаешь, окружён правильными людьми и можешь переворачивать ход матча, даже играя через боль. Это всё черты настоящего чемпиона. У Энди это есть», — сказал Федерер.
Федерер не будет пропускать грунтовый сезон в 2020 году
Маррей признался, что был знаком с убийцей
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