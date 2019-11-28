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Медведев опубликовал фото с отдыха на Мальдивах

Медведев опубликовал фото с отдыха на Мальдивах
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, завершивший сезон после Итогового турнира ATP и не участвовавший в розыгрыше Кубка Дэвиса, проводит отдых на Мальдивах. Он опубликовал фото в гамаке на фоне красочного заката.

«Лучшие закаты на Мальдивах», — подписал кадр теннисист.

Фото доступно на странице Даниила Медведева в «Инстаграме».

В минувшем сезоне Медведев выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге, «Мастерсы» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошёл до финала US Open. На Итоговом чемпионате ATP в группе Андре Агасси он проиграл все три матча, уступив будущему победителю соревнований греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6 испанцу Рафаэлю Надалю — 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7) и немцу Александру Звереву – 4:6, 6:7 (5:7).

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